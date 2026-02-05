Caso Epstein una delle vittime si racconta al Corriere | Abusò di me quando avevo 16 anni Aveva un ego troppo grande per suicidarsi credo l’abbiano ucciso

Haley Robson, una delle vittime di Jeffrey Epstein, si racconta al Corriere. A 16 anni fu abusata dal finanziere e ancora ricorda con dolore quei momenti. “Avevo 16 anni, lui abusò di me”, dice senza mezzi termini. La ragazza spiega anche come sia stata reclutata, prima da un compagno di scuola e poi da Tony Figueroa, ex di Virginia Giuffre, l’altra grande accusatrice di Epstein. La morte di Ghislaine Maxwell, avvenuta lo scorso aprile, aggiunge altra ombra a questa complicata vicenda.

Haley Robson aveva 16 anni quando subì gli abusi di Jeffrey Epstein. Come molte vittime del sistema creato dal finanziere pedofilo, anche lei fu reclutata da persone di cui si fidava: un compagno di classe e Tony Figueroa, l’ex compagno di Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Epstein e Ghislaine Maxwell, morta suicida lo scorso 25 aprile. “Ero in spiaggia”, racconta con la voce spezzata Robson, in un’intervista con il Corriere della Sera. “Venni invitata con una scusa a casa di Jeffrey. Ci andai con la mia macchina. Non avevo idea di che cosa mi aspettasse lì. Mi dissero tutt’altro. Al mio arrivo, Epstein mi portò al piano di sopra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Una delle vittime di Jeffrey Epstein racconta di aver subito un abuso di un’ora intera quando aveva appena sedici anni.

Parla una delle vittime di Epstein: «Avevo 16 anni, venni portata a casa sua dai miei compagni di classe. Trump ci ha traditi»Haley Robson era una studentessa del liceo quando subì gli abusi di Epstein. Oggi è un'attivista, lavora per aiutare le vittime di violenze. «Epstein? È stato ucciso». «Mi stupisce che Trump continui ... msn.com

