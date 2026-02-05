Abusò di me un’ora intera parla una delle vittime di Epstein | Avevo 16 anni

Una delle vittime di Jeffrey Epstein racconta di aver subito un abuso di un’ora intera quando aveva appena sedici anni. Haley Robson si è fatta avanti, confermando come il finanziere pedofilo, morto suicida nel 2019 in carcere, abbia sfruttato la sua fiducia e la vulnerabilità di tante ragazze. La sua testimonianza riaccende i riflettori su un caso che ancora fa discutere.

Haley Robson aveva solo sedici anni quando venne abusata a Jeffrey Epstein. E come accadde a molte altre vittime, finì nel giro del finanziere pedofilo – morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di un processo per reati sessuali – attraverso persone di cui si fidava. Nel suo caso, un compagno di scuola e Tony Figueroa, ex compagno di Virginia Giuffre, la più conosciuta accusatrice di Epstein e Ghislaine Maxwell. In un’intervista al Corriere della Sera firmata da Marco Bruna, racconta di essere stata condotta a casa di Epstein con «una scusa». «Ci arrivai con la mia auto, ignara di quello che mi aspettava – dice -.🔗 Leggi su Open.online

