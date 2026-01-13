Case popolari regole e punteggio | Sentenza rivede il criterio assurdo

Una recente sentenza ha dichiarato illegittime le norme che, per l’accesso alle case popolari, richiedevano una residenza prolungata sul territorio come requisito principale. La decisione rappresenta un passo importante verso criteri più equi e trasparenti nelle graduatorie, eliminando un criterio considerato ingiusto e obsoleto. La sezione di zona dell’Unione Inquilini esprime soddisfazione per questa pronuncia, che potrebbe influire positivamente su molte persone in cerca di una soluzione abitativa.

La sezione di zona dell' Unione Inquilini esulta per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che subordinano l'accesso e il punteggio nelle graduatorie per la casa popolare a un requisito di residenza prolungata sul territorio. La Regione Toscana, con una norma del 2021, aveva introdotto un sistema di punteggio che premiava la stanzialità anziché il bisogno. La norma regionale – spiega una nota – stabiliva infatti che venissero assegnati punti in base alla durata della residenza anagrafica o dell'attività lavorativa: 1 punto per tre anni di residenza, 2 punti per cinque anni, 3 punti per dieci anni, 3,5 per quindici anni e fino a 4 punti per venti anni di residenza.

