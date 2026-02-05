Casa | Boccia ' per governo questione marginale il Pd c' è'

Il senatore Boccia critica il governo, sostenendo che la casa non sia più una priorità. Secondo lui, negli ultimi tre anni e mezzo, sotto Meloni, si è passati dall’affrontare la tema abitativo come un diritto a considerarlo una questione secondaria. Boccia invita a riprendere il filo di un dibattito più concreto e urgente.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Continua questo percorso con la casa come diritto e non come questione marginale, questo è diventata in tre anni e mezzo di governo Meloni". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia nel suo intervento alla Conferenza nazionale "La Casa è un diritto. Le proposte del Pd, le bugie del governo, le novità dall'Europa" in corso al Nazareno. "L'ultima legge di Bilancio si è chiusa con una pantomima sull'ennesimo Piano casa, l'ennesimo annuncio con il racconto che sarebbe arrivato dopo. Intanto votavano una legge di Bilancio senza risorse sul fondo affitti, senza interventi", ha spiegato Boccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Casa: Boccia, 'per governo questione marginale, il Pd c'è' Approfondimenti su Casa Boccia Manovra, Boccia (Pd): Governo propone vergognoso condono edilizio in Campania, ci opporremo – Il video Bruxelles boccia l'assalto della sinistra al governo: delusi Pd e M5s La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Casa Boccia Argomenti discussi: Referendum, schiaffo ai fuorisede: la destra boccia il voto per chi vive lontano da casa; La casa è un diritto. Le proposte del PD, le bugie del governo, le novità dall’Europa; LATINA, PD BOCCIA L'AMMINISTRAZIONE: L'AVVIO DEL PERCORSO PER UN'ALTERNATIVA DI GOVERNO; Referendum, il Tar boccia il ricorso. Sulla giustizia si vota il 22 e 23 marzo. Casa: Boccia, 'per governo questione marginale, il Pd c'è'L'ultima legge di Bilancio si è chiusa con una pantomima sull'ennesimo Piano casa, l'ennesimo annuncio con il racconto che sarebbe arrivato dopo. Intanto votavano una legge di Bilancio senza risorse ... iltempo.it Referendum, schiaffo ai fuorisede: la destra boccia il voto per chi vive lontano da casaRespinti in commissione Affari costituzionali alla Camera gli emendamenti delle opposizioni. Combattiamo insieme l’astensionismo ma l’appello di Schlein a ... repubblica.it Boccia Costruzioni Parma S.r.l. Pink Fraud · Money. Bonus Edilizi 2026: sono stati prorogati i principali bonus casa del 2025. Ecco l’elenco aggiornato dei bonus edilizi validi per tutto il 2026: Bonus Ristrutturazione Detrazione 50% per abitazione principale facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.