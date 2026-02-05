Casa | Boccia ' per governo questione marginale il Pd c' è'

Il senatore Boccia critica il governo, sostenendo che la casa non sia più una priorità. Secondo lui, negli ultimi tre anni e mezzo, sotto Meloni, si è passati dall’affrontare la tema abitativo come un diritto a considerarlo una questione secondaria. Boccia invita a riprendere il filo di un dibattito più concreto e urgente.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Continua questo percorso con la casa come diritto e non come questione marginale, questo è diventata in tre anni e mezzo di governo Meloni". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia nel suo intervento alla Conferenza nazionale "La Casa è un diritto. Le proposte del Pd, le bugie del governo, le novità dall'Europa" in corso al Nazareno. "L'ultima legge di Bilancio si è chiusa con una pantomima sull'ennesimo Piano casa, l'ennesimo annuncio con il racconto che sarebbe arrivato dopo. Intanto votavano una legge di Bilancio senza risorse sul fondo affitti, senza interventi", ha spiegato Boccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

