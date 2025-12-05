Manovra Boccia Pd | Governo propone vergognoso condono edilizio in Campania ci opporremo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 "Anche i dati di oggi certificano il fallimento della politica economia del Governo, loro pensano a sanatorie e condoni edilizi. In Campania vogliono approvare una vergognosa sanatoria, ci opporremo", così Boccia del Pd in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

