Valditara nega Carta docente da 500 euro ai precari | condannato a pagarne 2000 a ogni insegnante per spese legali

L'onorevole Piccolotti (Avs) denuncia l'enorme spesa per i contenziosi legali in ambito scolastico che il ministero dell'Istruzione deve sostenere da quando si è insediato il governo Meloni. In particolare, per la Carta docente negata ai precari, la spesa è altissima: il totale stimato di questi contenziosi, dall’ottobre 2022 all’ottobre 2025, sarebbe di circa un miliardo e mezzo di euro. La deputata Avs annuncia un'interrogazione parlamentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

