Carta del docente | il bonus di 500 euro sarà tagliato? Il PD lo chiede al Governo

Dopo settimane di attesa, è arrivata la comunicazione ufficiale: a partire dalle ore 12:00 del 19 novembre 2025, la piattaforma Carta del docente sarà di nuovo accessibile. Gli insegnanti potranno utilizzare i fondi residui dell’anno scolastico 20242025 e gli importi riconosciuti in seguito a sentenze favorevoli. Per quanto riguarda i voucher destinati all’anno in corso, la disponibilità è prevista da gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

