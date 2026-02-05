Sabato alle 15, allo Stadio dei Marmi, si gioca la sfida tra Carrarese e Südtirol. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la corsa ai playoff. La partita si presenta subito come uno scontro diretto, con le due formazioni che vogliono imporsi e avvicinarsi alla zona alta della classifica.

Carrarese e Sudtirol si sfidano sabato pomeriggio allo Stadio dei Marmi nella 23esima giornata di Serie B, per prendere punti vitali in chiave playoff. Entrambe le formazioni sono infatti appena fuori dalle prime otto e hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi. I padroni di casa della Carrarese hanno 29 punti ma hanno interrotto la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Südtirol (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Carrarese Südtirol

La partita tra Frosinone e Venezia si gioca sabato pomeriggio al Benito Stirpe.

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00, allo stadio Partenio, si affrontano Avellino e Carrarese in una sfida che promette equilibrio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Carrarese Südtirol

Argomenti discussi: Carrarese - FC Südtirol: prevendita settore ospiti - FC Südtirol - Alto Adige; Il calendario completo della Serie BKT 2025/26: dove vedere le partite | DAZN News IT; Carrarese - FCS, dirige Calzavara; Serie B, Alvarez lancia il Monza a Padova in rimonta. Juve Stabia indenne a Reggio Emilia.

Carrarese-Südtirol, Calzavara arbitro della sfida: designata la quaternaSono state ufficializzate le designazioni arbitrali per Carrarese-Südtirol, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma Sabato 7 Febbraio alle ore 15:00. La direzione del ... trivenetogoal.it