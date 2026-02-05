Carnevalone 2026

Il Carnevalone di Lecco torna anche nel 2026. La tradizione, che dura da 142 anni, si svolgerà dal 15 al 21 febbraio. Nonostante le difficoltà del passato, il carnevale continua a essere un appuntamento fisso per la città, con una settimana di eventi che coinvolgeranno grandi e bambini. La festa si tiene senza interruzioni, tranne durante le due guerre mondiali, e quest’anno si conferma come uno dei momenti più attesi dell'inverno lecchese.

Dal 1884 a oggi, il Carnevalone di Lecco non si è mai fermato se non per le due guerre mondiali. Ed è proprio questa tradizione lunga 142 anni che si rinnova anche nel 2026 con una settimana di eventi dal 15 al 21 febbraio. Nella sala consiliare del Comune di Lecco sono stati presentati, giovedì 5 febbraio, i nuovi regnanti che guideranno la manifestazione più amata della città, organizzata da Ltm (Lecchese Turismo Manifestazioni) con il contributo del Comune di Lecco. A indossare la corona di Re Resegone sarà Andrea Vigevano, classe 1974, residente a Valmadrera. Appassionato di canottaggio e del territorio lariano, Vigevano pratica da anni questo sport ed è allenatore di secondo livello della Ficsf (Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso).🔗 Leggi su Leccotoday.it

