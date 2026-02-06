Torna il Carnevalone Incoronati i regnanti

Lecco si prepara a vivere di nuovo il Carnevalone. Questa mattina sono stati incoronati i nuovi regnanti: Re Resegone, Regina Grigna e il Gran Ciambellano. Da domani avranno le chiavi della città per una settimana, mentre sfilano maschere e carri allegorici. La città si riempie di colori e musica, aspettando il clou della festa.

Re Resegone, Regina Grigna e il Gran Ciambellano del Carnevalone sono pronti, presto le chiavi di Lecco saranno loro per un’intera settimana. Incoronati regnanti Andrea Vigevano, 51 anni di Valmadrera, appassionato e allenatore di canottaggio e presidente del Gruppo Lucie, le tipiche imbarcazioni lariane; e Giovanna Faccilongo, docente di 42 anni di Mandello del Lario. Rudi Engli, volontario di 68 anni di Lecco, è invece il Gran cerimoniere. "Torna anche quest’anno il grande Carnevalone ", annuncia il sindaco Mauro Gattinoni. Una tradizione antica quella che risale al 1884, molto sentita e attesa, capace di coinvolgere l’intera comunità grazie alle numerose iniziative organizzate in collaborazione con Ltm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

