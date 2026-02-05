Carnevali globali | dalle feste tradizionali alle celebrazioni più strane del mondo

Quest’anno il Carnevale si presenta in modo diverso. In alcune parti del mondo, le feste tradizionali lasciano spazio a celebrazioni più strane e sorprendenti. In un caso, uomini nudi si sono lanciati a vicenda su un tempio invernale, senza maschere né trucco. In un’altra città, due squadre si sono sfidate a colpi di arance, sparandole in aria e riempiendo le strade di agrumi. Questi eventi mostrano come il Carnevale, nato come festa antica, si evolve e cambia forma, mantenendo comunque il suo spirito

**Un carnevale senza maschere, in cui uomini nudi si gettano a vicenda su un tempio invernale, o un'intera città divisa in due squadre che si lanciano tonnellate di arance: il Carnevale, da sempre, è una delle celebrazioni più antiche e diffuse sulla Terra. Ma non tutti sanno che tra le sue manifestazioni esistono forme davvero strane, talmente diverse da far pensare a vere e proprie rituali di un altro mondo.** Il Carnevale, nato come un momento di transizione tra l'inverno e la primavera, è ormai un rito universale, ma in giro per il mondo si presenta in modi inaspettati. A Okayama, in Giappone, il **Hadaka Matsuri**, o "festa degli uomini nudi", vede migliaia di uomini nudi lanciarsi in una sorta di competizione rituale, senza maschere, soltanto con un velo fondamentale, all'interno del tempio Saidaiji, in pieno inverno.

