Dal caga tiò alle scope nascoste in Norvegia le tradizioni di Natale più strane del mondo

Dal caga tiò al pollo fritto giapponese, ecco alcune delle tradizioni di Natale più strane e originali nel mondo, tra riti curiosi e festeggiamenti un po' bizzarri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Dalle scope nascoste alle scarpe lanciate: i riti di Natale più strani del mondo

Leggi anche: “Hiding the Broom”: perché in Norvegia si nascondono le scope a Natale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Si sente osservato da uno scaffale della cucina, chiama i soccorsi e fa una scoperta incredibile. Era un gatto dalla coda anellata, avvistato solo una volta in 42 anni. Un incontro rarissimo… iniziato con due occhi tra le provviste. - facebook.com facebook