Sassuolo Carnevali blinda Muharemovic! Ecco cosa ha detto sul difensore neroverde al centro delle voci di mercato
Sassuolo, Carnevali ha confermato l’intenzione di mantenere Muharemovic nel club, smentendo le voci di mercato. L’amministratore delegato ha sottolineato l’importanza del difensore nel progetto neroverde, rassicurando i tifosi e gli addetti ai lavori sulla sua permanenza. Questa dichiarazione chiarisce la posizione del club e offre una panoramica sulle strategie future in vista della stagione in corso.
Sassuolo, Carnevali blinda Muharemovic: il dirigente neroverde spegne le voci di mercato e chiarisce il futuro L’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Dazn affrontando diversi temi di mercato. Dal futuro di Muharemovic fino alla situazione legata a Raspadori, il dirigente neroverde ha fatto il punto con dichiarazioni che chiariscono la posizione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Sassuolo, Muharemovic vicino alla cessione? La società è molto chiara sul difensore neroverde
Leggi anche: Muharemovic Juve, Carnevali fa chiarezza dopo le ultime voci di mercato: «Allo stato attuale delle cose c’è un’unica cosa che sappiamo». L’annuncio
Sassuolo, Carnevali: “Muharemovic? Ricevute tante richieste, ma non vogliamo cederlo a gennaio” - Prima della partita contro la Juventus, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del mercato dei neroverdi ... gianlucadimarzio.com
L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic nel prepartita del match con la Juve - L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche del futuro di Tarik Muharemovic nel prepartita del match con la Juve Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepart ... calcionews24.com
Muharemovic, occhi Juve fissi: in vetrina col Sassuolo e il livello si alza - Il centrale sta attirando le attenzioni del mercato e i bianconeri, tra percentuale di rivendita e necessità, potranno vederlo subito da vicino affrontando la squadra di Grosso ... msn.com
#Calciomercato | Sassuolo-Juventus, #Muharemovic tra difficoltà e mercato: parla Carnevali - facebook.com facebook
#Inter e #Juventus in corsa per Tarik #Muharemovic L'ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, mette le cose in chiaro nel prepartita di #SassuoloJuve! #calcionews24 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.