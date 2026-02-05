Carnevale di Viareggio | Jimmy Kimmel si fa beffe del tradizionale svolgimento dei festeggiamenti

Jimmy Kimmel ha trasformato i festeggiamenti del Carnevale di Viareggio in uno spettacolo divertente e irriverente. Durante il suo show, il conduttore americano si è preso gioco delle consuete sfilate e maschere, attirando l’attenzione di migliaia di telespettatori. La sua ironia ha riscosso commenti contrastanti tra chi apprezza il senso dell’umorismo e chi invece si aspettava un rispetto più formale per la tradizione italiana. Sta di fatto che, anche quest’anno, il Carnevale finisce sotto i riflettori, questa volta con

**Carnevale di Viareggio, il Jimmy Kimmel Live si fa beffe del tradizionale svolgimento dei festeggiamenti** Nel cuore del mese di febbraio, mentre il Carnevale di Viareggio si preparava a svolgersi nella sua abituale atmosfera di satira, divertimento e tradizione, il conduttore americano Jimmy Kimmel ha deciso di portare il celebre evento italiano al centro dell'attenzione globale. Il video, girato durante una puntata del suo late show, ha mostrato il "Native American Return", uno dei carri più iconici della sfilata, con un tocco di umorismo critico verso la presidenza Trump. Lo scherzo, lanciato al pubblico inglese, ha generato un'ampia reazione positiva, ma soprattutto ha sollevato dibattiti sull'impatto di un evento italiano, ormai internazionalizzato, nella cultura globale.

