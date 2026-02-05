Carnevale a tavola | l’Italia dell’eccesso prima del silenzio

In tutta Italia, il Carnevale si vive anche a tavola, con piatti ricchi e abbondanti. Prima che finisca, le famiglie si sbizzarriscono tra dolci, fritti e salumi, spesso senza limiti. È un momento in cui il cibo diventa protagonista assoluto, prima di lasciare spazio al silenzio e alla Quaresima. La tradizione gastronomica si mescola con i festeggiamenti, creando un’immagine di eccesso che caratterizza questa festa popolare.

Il Carnevale, in Italia, non è mai stato soltanto una festa di maschere, scherzi e sovvertimento dell’ordine sociale: è prima di tutto un tempo rituale del cibo. Le sue radici affondano in un calendario agricolo e religioso preciso, in cui i giorni che precedono la Quaresima rappresentano l’ultima, necessaria esplosione di abbondanza prima del periodo di privazione e astinenza. Per questo la gastronomia carnevalesca italiana è dominata da ingredienti ricchi come uova, zucchero, strutto, burro, carni e fritti e da preparazioni pensate per essere eccessive, caloriche, conviviali. È un patrimonio vastissimo, che cambia profondamente da territorio a territorio e che racconta meglio di qualsiasi maschera l’identità culturale delle regioni italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

