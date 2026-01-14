Torna il gusto del Carnevale A tavola per la Cena Grassa

Il Carnevale di Fano si avvicina, portando con sé tradizioni e momenti di convivialità. In preparazione alle sfilate dei carri, sono programmati eventi e appuntamenti culinari dedicati alla Cena Grassa. Queste iniziative rappresentano un’occasione per vivere il clima festoso e condividere le atmosfere tipiche del Carnevale, culminando con le sfilate principali e l’anteprima dedicata ai più piccoli.

Si avvicina il Carnevale di Fano e mette in scena una serie di appuntamenti che introducono e preparano alle grandi sfilate dei carri dell’1, 8 e 15 febbraio (con l’anteprima del Carnevale dei bambini, domenica 25). Si parte dunque con la Cena Grassa di sabato prossimo, 17 gennaio, alle 20, al Cruiser Cafè & Restaurant: uno degli appuntamenti più attesi. "Una serata conviviale – sottolineano gli organizzatori – che unisce il piacere della tavola ai valori della condivisione e della solidarietà. La Cena Grassa rappresenta infatti non solo un momento di festa, ma un’importante iniziativa benefica: il ricavato sarà devoluto all’associazione Adamo realtà da anni impegnata nel sostegno alle persone oncologiche e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna il gusto del Carnevale. A tavola per la Cena Grassa Leggi anche: Solidarietà e gusto a tavola con lo Ior: la cena benefica per supportare chi affronta il cancro Leggi anche: "Cena dal gusto di beneficenza". La tavola solidale di Castiglioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torna il gusto del Carnevale. A tavola per la Cena Grassa; La Cena Grassa dà il via ai festeggiamenti del Carnevale tra gusto, tradizione e solidarietà; Il 2026 della Costa Azzurra: dal Carnevale di Nizza ai cento anni dei profumi Fragonard; Carnevale al Castello di Bracciano con la Famiglia Addams • Lazio / Roma • 08/02/2026. Torna la Sagra del Carnevale: a Galatone tre giorni tra gusto, tradizione e musica - A Galatone (Lecce) torna la Sagra del Carnevale "La Gastroallegria 2025": tre giorni tra gusto, tradizione e musica. quotidianodipuglia.it Il desiderio prende forma... Domani si torna a celebrare il gusto. Per Info e Prenotazioni: 0499004947 - mobile 3355717527 sms/whatsApp #enotecacentralemestrino #cucinaitaliana #wineshop #champagne #bollicine - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.