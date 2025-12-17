Le Winx si comprano Geronimo Stilton la mossa del colosso dei cartoni animati Rainbow

Rainbow Rainbow, noto studio di animazione e distributore di cartoni come le Winx, ha acquisito i diritti di proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, celebre personaggio della narrativa per ragazzi. Questa mossa strategica rafforza la presenza del colosso nei settori dell'intrattenimento e dei media, aprendo nuove opportunità di sviluppo e distribuzione di contenuti legati all'iconico personaggio editoriale.

Rainbow, lo studio di animazione che ha distribuito alcune dei cartoni più noti come le Winx, ha acquisito la proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, l’icona della narrativa per ragazzi che da anni è diventato un fenomeno editoriale di dimensioni globali. Nell’operazione vengono vendute le quote della della  International Characters S.r.l., la cui proprietaria è  Elisabetta Dami, e quelle della  Pietro Marietti S.r.l., la cui proprietà è di Pietro Marietti. Elisabetta Dami, nota scrittrice di libri per ragazzi, è l’autrice di Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista ispirato dalle sue esperienze di volontariato negli ospedali pediatrici. 🔗 Leggi su Open.online

