Carlotta Zanardi | Andare ai Mondiali sarebbe importante per l’Italia Prima convocazione scoperta su Instagram

Carlotta Zanardi, playmaker del Famila Schio, ha aperto la porta ai Mondiali. La sua prima convocazione è arrivata in modo inaspettato, scoperta su Instagram. Ora sogna di rappresentare l’Italia in squadra. Durante l’ultima puntata di Talent Zone su YouTube, ha parlato di questa opportunità e dell’importanza di indossare la maglia azzurra.

Carlotta Zanardi, playmaker del Famila Schio, è stata l’ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La giovane giocatrice di origine bresciana si è racconta a 360 gradi, tra inizi, presente e sogni futuri, personali e con la nazionale. Il primo punto dell’intervista si chiama, ovviamente, Eurolega: “ Sicuramente un campionato splendido, con squadre e rivali di altissimo livello. Le migliori d’Europa. Sono felice a Schio, sto realizzando un salto che sognavo. Voglio essere utile per la squadra e provare a farlo in ogni occasione. Sono molto contenta anche della mia prestazione contro Girona, sin dal mio ingresso in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

