Abodi | Italia c'è ancora speranza per andare ai Mondiali viene dato poco spazio ai giovani italiani!

Abodi: "Italia, "Perdere gli Europei del 2032 è un rischio che non si corre ". Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, è intervenuto a Rai Radio Anch'io analizzando la pesante sconfitta dell' Italia contro la Norvegia e le prospettive della Nazionale Azzurra verso il Mondiale 2026. Queste le sue parole: Abodi: " Si perde in casa 4-1, l'ennesima volta che perdiamo a Milano ma ci sono speranze.. Il primo tempo disputato dall'Italia contro la Norvegia è stato più che dignitoso. E' una prospettiva di ingresso al Mondiale che ancora ci giochiamo. Dobbiamo far sì che queste cose siano un elemento di fiducia.

