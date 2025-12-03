I trend su Tinder nel 2025 | l’onestà diventa il nuovo status symbol

(Adnkronos) – Se il 2024 era stato definito l’anno del dating consapevole, il 2025 si configura come la quiete dopo la tempesta, un momento in cui la chiarezza delle intenzioni ha preso il sopravvento sull'ambiguità. I dati rilevati da Tinder nel suo report annuale descrivono una generazione di giovani single che, lasciatasi alle spalle la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

