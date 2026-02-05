Cane disperso supera recinzione e si perde nel dirupo troppo vicino alla casa per essere perso

Un cane disperso si era infilato in un dirupo, vicino alla casa ma senza via d’uscita. I proprietari, allarmati, hanno chiamato i volontari, che sono intervenuti subito. Dopo una ricerca lunga e difficile, il cane è stato recuperato e sta bene.

**Un cane disperso si è nascosto in un dirupo, ma grazie all’intervento rapido dei volontari è stato salvato.** A Tramonti, nel Salerno, un cagnolone è finito in una situazione delicata dopo essersi allontanato da casa nonostante la presenza della recinzione. Era un animale che sembrava esser stato abbandonato o lasciato fuori per errore, forse per un breve momento, e invece è andato a cercare rifugio in un punto dove nessuno ci pensava mai. Era un giorno di sabato, 5 febbraio 2026, con il tempo che andava cambiando, con nubi sparse e ampie schiarite, e un vento debole, ma non sufficiente a farlo tornare a casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cane Dirupo

A Tramonti un cane si è allontanato da casa nonostante la recinzione e si è trovato in un dirupo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

#Genova, #cane disperso salvato dai Vigili del fuoco: era caduto in un pozzo x.com

Genova, cane disperso sulle alture: ritrovato e salvato dai vigili del fuoco facebook