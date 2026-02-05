Tramonti cagnolone si allontana da casa nonostante la recinzione e finisce in un dirupo | salvato
A Tramonti un cane si è allontanato da casa nonostante la recinzione e si è trovato in un dirupo. Per fortuna, i soccorritori sono arrivati in tempo e lo hanno salvato. La vicenda si è conclusa bene, dimostrando ancora una volta come la collaborazione possa fare la differenza.
Una brutta disavventura si è trasformata in una bella storia di aiuto e collaborazione, a Tramonti. Un cane che si era allontanato da casa, era finito in un dirupo, ma grazie all’intervento rapido di salvataggio, è stato messo al sicuro. A raccontarlo, l'Enpa della Costa d'Amalfi: “Vogliamo dire.🔗 Leggi su Salernotoday.it
