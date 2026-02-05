Camogli dopo il cedimento stradale fissato il ritorno alla normalità

A Camogli, la strada del Boschetto in via Figari sarà riaperta entro venerdì. Dopo il cedimento avvenuto recentemente, le autorità hanno lavorato intensamente per sistemare la situazione. L’amministrazione comunale ha confermato che, dopo un incontro con Città Metropolitana, i lavori sono quasi finiti e la viabilità tornerà alla normalità nel giro di poche ore. Nei prossimi giorni, i residenti e i pendolari potranno riprendere il loro percorso senza ulteriori disagi.

Riapertura tra giovedì sera e venerdì mattina, per una settimana stop ai mezzi di peso superiore ai 7.5 quintali Buone notizie a Camogli. L'amministrazione comunale, dopo un nuovo incontro con Città Metropolitana, ha informato che la viabilità nella zona del Boschetto, in via Figari, sarà ripristinata nella serata di giovedì 5 febbraio, o, al più tardi, nella mattina di venerdì 6 febbraio. L'unico limite alla circolazione, per una settimana, è per i mezzi di peso superiore ai 7.5 quintali.

