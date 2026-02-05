L’Inter si prepara a completare il mercato estivo, ma nel frattempo tiene alta l’attenzione su quanto successo in inverno. Diversi affari sono saltati, tra cui le trattative per Branimir Mlacic e Moussa Diaby. La società nerazzurra punta a rinforzare la rosa, anche se alcuni colpi sono sfumati, lasciando i tifosi in attesa di nuovi sviluppi.

Calciomercato, se ne riparlerà (no, non è vero) in estate: tanti affari invernali saltati in casa Inter, tra questi quelli di Branimir Mlacic e Moussa Diaby. A fare un po’ di chiarezza su quanto avvenuto in questo frenetico mese di gennaio ci ha pensatoFabrizio Romano direttamente dal suo canale YouTube. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, da Mlacic a Diaby: tutti i retroscena

Approfondimenti su Inter Calciomercato

In questa sezione aggiornata, trovate le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter, con focus su retroscena, trattative ancora in corso e sviluppi recenti.

Un nuovo colpo di scena scuote il calciomercato dell’Inter.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Calciomercato

Argomenti discussi: Inter, gli agenti di Mlacic a Milano per trattare; FCIN1908 / Inter-Mlacic, oggi o mai più: ultimatum nerazzurro, la situazione; Mercato Inter, per Mlacic fase di stallo: inserimento di un club di Serie A e affare in bilico. Deciso il futuro di Berenbruch; Mlacic, niente Inter: trattativa ai dettagli con l'Udinese.

Inter, la telenovela Mlacic è finita: le ultime | CMMlacic Inter telenovela finita: ecco come stanno le cose stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it ... calciomercato.it

Calciomercato, colpo Inter: bruciato il Barcellona. Mlacic, non è finita - Gabriel Jesus-Gabigol, retroscena nerazzurroL'Inter chiude la trattativa per Leon Jakirovic. Il 18enne difensore passa dalla Dinamo Zagabria ai nerazzurri per 2,5 di euro più 2 milioni di euro di bonus e percentuale sulla rivendita. Battuta la ... affaritaliani.it

Il calciomercato è appena finito ma in casa Inter si è già iniziato a lavorare in vista dell'estate, un'estate che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione Tanti gli addii in vista, in ogni reparto, e una squadra che sarà in parte da ricostruire partendo per facebook

#Inter, trasferte vietate ai tifosi per 3 giornate di campionato: via libera per il derby col #Milan calciomercato.com/liste/inter-tr… x.com