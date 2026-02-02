Calciomercato Verona | clamoroso Kouamé contratto non valido! Trasferimento saltato ecco cos’è successo

Il trasferimento di Kouamé all’Hellas Verona è saltato all’ultimo minuto. Il club gialloblù aveva preparato tutto, ma il contratto non è stato ritenuto valido e l’affare è sfumato. La trattativa si è complicata e ora il giocatore resta senza squadra. La chiusura del mercato invernale lascia tutti sorpresi e delusi.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.