Il Cagliari tiene sotto stretta osservazione la situazione di Semih Kiliçsoy, il giovane attaccante turco. Le ultime notizie dalla Turchia lasciano intravedere qualche novità sul possibile riscatto, ma niente di deciso ancora. I dirigenti rossoblù valutano attentamente se proseguire con l’investimento oppure lasciar perdere. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per capire quale sarà il destino del giocatore.

Calciomercato Juventus: si punterà ancora su Zhegrova? Qual è l’idea alla Continassa Calciomercato Inter: il contrariato Thuram può essere sacrificato in estate? La situazione Berardi ci spera: «Fare un altro gollettino all’Inter non sarebbe male. Conto di essere ancora convocato in Nazionale» Verona, Sammarco: «Un’emozione allenare in Serie A. Il primo giorno è stato difficile ma ora.» Lazio, protesta senza fine: stadio vuoto con l’Atalanta. E Cruciani manda un messaggio a Lotito De Rossi: «Soddisfatto del mercato del Genoa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia

Approfondimenti su Kilicsoy Futuro

Il Cagliari sta per fare il passo decisivo sul riscatto di Semih Kilicsoy.

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Continassa, la Juventus potrebbe decidere di far riposare Bremer nella sfida contro il Cagliari.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kilicsoy Futuro

Argomenti discussi: Sampdoria, accelerata per Di Pardo: offerta al Cagliari per battere la concorrenza. Oggi il rinnovo di Conti e Malanca; Inter, dal futuro di Dumfries all'identikit dell'esterno destro per l'estate: cosa filtra su Diaby e Palestra; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Roma, Mancini operato al setto nasale: col Cagliari giocherà con una maschera protettiva.

Calciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla TurchiaCalciomercato Cagliari: cosa filtra sul riscatto di Kilicsoy. Novità dalla Turchia in merito al futuro del giovane attaccante Il futuro di Semih K?l?çsoy è diventato uno dei temi caldi dell’agenda di ... calcionews24.com

Dominguez Cagliari, Luvumbo proposto al Bologna! Ecco cosa filtraDominguez Cagliari, il club sardo segue l’ala argentina del Bologna: proposto Zito Luvumbo. Ci sarà lo scambio? Le ultimissime Le ultime ore di calciomercato si accendono con un asse caldissimo tra Sa ... cagliarinews24.com

#Cagliari, #Angelozzi: "Questo è il mercato che volevamo fare" #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

La nostra analisi sul calciomercato del Cagliari facebook