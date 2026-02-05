Caffè ‘assolto’ dai medici ma con juicio | non più di 3 al giorno

Il caffè resta una delle bevande preferite dagli italiani, ma ora i medici consigliano di non superare le tre tazzine al giorno. Dopo studi e analisi, gli esperti hanno confermato che un consumo moderato può andare bene, anche se è importante non esagerare. Molti continuano a berlo senza pensarci troppo, ma la raccomandazione è di limitarsi, per evitare effetti indesiderati sulla salute.

Il caffè è per molti la bevanda più amata, fonte irrinunciabile di energia per affrontare la giornata e combattere stanchezza e torpore. Sono 35 miliardi le tazzine consumate ogni anno in Italia. Ma il tema dell'impatto sulla salute pubblica continua ad animare il dibattito: il caffè fa bene o male? Il 'processo' al caffè. Per rispondere a questa domanda, l'Ordine dei Medici di Milano ha intentato un simbolico ' processo al caffè ', analizzando in modo critico effetti, benefici e contraddizioni. Il verdetto? Assoluzione, seppur con qualche limitazione. La soglia orientativa è stata fissata a tre tazzine di caffè italiano al giorno, con limiti per le persone con patologie cardiovascolari, neurologiche o con disturbi del sonno.

