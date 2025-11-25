Bullismo e discriminazione hanno influito sul rendimento per il TAR la bocciatura va rivista e reintegra lo studente

Il TAR per la Puglia (sentenza n.5392025 del 19 novembre) è stato chiamato ad esprimersi sulla legittimità di una decisione presa da una scuola, relativamente alla non ammissione di uno studente alla classe successiva nel biennio dell’anno scolastico 20242025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Il film più discusso in questi giorni è arrivato da noi WICKED : affronta temi profondi e attuali come la discriminazione, il bullismo e l’accettazione del diverso. Vai su Facebook

Primo: combattere il bullismo. Così si riducono sessismo, violenza di genere, discriminazione - L’educazione sessuale in Italia è da decenni luogo di scontro ideologico- Secondo huffingtonpost.it

Bullismo, indagine su 3000 studenti, 1700 genitori e 640 docenti - 000 studenti e studentesse, 1700 genitori e 640 docenti e Ata hanno partecipato all'indagine sul bullismo realizzata nell'ambito del progetto Bullifree che coinvolge 10 Istituti scolastici ... Lo riporta ansa.it

Bullismo, come risponde il cervello? Cosa scatena guardare scene di sopraffazione - Quali sono gli effetti che il cervello registra quando si guardano scene di bullismo? Scrive corriere.it