Gli appassionati della serie hanno subito notato una svista storica nei nuovi episodi di Bridgerton 4, appena arrivati su streaming. Mentre molti si sono concentrati sulla trama, altri hanno puntato l’attenzione su un dettaglio che non torna, suscitando diverse critiche sui social.

Gli spettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un'incongruenza storica presente nei nuovi episodi della quarta stagione appena approdati in streaming Nelle ultime ore una serie di lamentele circa i nuovi episodi della quarta stagione di Bridgerton hanno cominciato a diffondersi in rete e tirerebbero in ballo un errore storico che però non è passato inosservato. È successo nel primo episodio della nuova stagione, The Waltz, quando Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) ospita un ballo in maschera. Mentre chiacchiera con un nuovo personaggio, Araminta, interpretata dall'attrice di Harry Potter Katie Leung, si nota quello che sembra essere un piccolo cerotto sull'orecchio sinistro di lei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bridgerton 4, questo errore storico non sfugge ai fan più attenti della serie

