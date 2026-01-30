in cucina con bridgerton tutti i gadget imperbidili che stanno ossessionando i fan della serie

Inizia la nuova stagione di Bridgerton, e i fan non stanno più nella pelle. La quarta stagione porta nuove storie e uno stile sempre raffinato, ma sono i gadget e gli oggetti legati alla serie a catturare l’attenzione. Sono ormai ovunque, tra gadget da cucina e oggetti di uso quotidiano, e molti appassionati li cercano come se fossero pezzi da collezione. La serie continua a coinvolgere non solo con le trame, ma anche con un mondo di gadgets che sta diventando una vera ossessione.

L’attesa è finita, finalmente l’ultima stagione di Bridgerton è arrivata con nuove storie. Il quarto capitolo della serie promette di dare grandi soddisfazioni per la sua trama, ma anche per il suo stile unico ed elegante. È arrivato il momento di portare la Regency Era anche a colazione. A pensarci è stata Bialetti che ha deciso di accontentare i fan del brand e della serie Netflix lanciando la collezione speciale dedicata a Bridgerton. Ogni elemento parla della capolavoro di Shondaland con un design che ricorda l’atmosfera romantica che si respira tra i corridoi di casa Bridgerton e della corte della Regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz. 🔗 Leggi su Dilei.it

