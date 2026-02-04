Questa sera, in tv, va in onda il finale della miniserie L’Invisibile, che racconta gli ultimi anni di caccia al boss. Dopo tre decenni di silenzi, piste sbagliate e sospetti, il cerchio si stringe attorno a Matteo Messina Denaro. La tensione sale, e i riflettori sono puntati su un momento che potrebbe cambiare tutto.

Trent’anni di silenzi, piste sbagliate, sospetti e attese infinite. Trenta anni in cui Matteo Messina Denaro è rimasto un’ombra, un nome sussurrato più che pronunciato. Questa sera, L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro arriva al suo epilogo televisivo. Raccontando gli ultimi passi di una caccia che ha segnato la storia recente del nostro Paese. Dopo aver conquistato il pubblico con quasi 4 milioni di spettatori e uno share del 23,78%, la miniserie prodotta da Pietro Valsecchi si è imposta come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione. Merito di una narrazione tesa e misurata, di un cast solido guidato da Lino Guanciale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il cerchio si stringe sul boss, tra tensione, sacrifici e il momento decisivo: stasera in tv il finale della miniserie L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro

