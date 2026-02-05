Bolzano valanga con due morti sopra Solda

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige. Due persone sono state trovate senza vita, dopo che il Soccorso alpino ha raggiunto la zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci. L’incidente ha sorpreso sciatori e alpinisti, che hanno assistito increduli alla tragedia. Le operazioni di soccorso proseguono per chiarire le cause e recuperare eventuali altri coinvolti.

Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 13:30, sopra Solda, in Alto Adige: il bilancio è di due morti, sembra due turisti finlandesi. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci, e avrebbe interessato un gruppo di sci-alpinisti. Una prima stima confermata dai soccorritori è di tre persone coinvolte, di cui due recuperate già morte: la terza è invece stata estratta ancora in vita. Sul posto anche gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2., Proseguono i soccorsi perché, secondo alcune testimonianze, non può essere esclusa la presenza di un'altra persona sotto una seconda valanga, che è scesa nelle immediate vicinanze.

