Bologna ecco la lista Uefa per gli spareggi contro il Brann in Europa League | c’è una sorpresa
Questa mattina la lista ufficiale di Vincenzo Italiano per gli spareggi di Europa League. Il tecnico ha scelto i giocatori che scenderanno in campo contro il Brann, con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi. C’è una sorpresa tra i nomi.
Bologna, 5 febbraio 2026 - Vincenzo Italiano ha scelto i giocatori con cui affronterà il doppio spareggio contro il Brann per centrare un posto agli ottavi di Europa League. E la notizia è che, dall'elenco, manca Eivind Helland, il 20enne difensore norvegese acquistato per 6,5 milioni a gennaio proprio dai prossimi avversari. Non c'è Helland, mentre ci sono Sohm, l'altro arrivo del mercato invernale che prende il posto di Fabbian, e Dominguez, riabilitato in lista visto che Castro ha liberato un posto. Come? Per l'argentino sono scattati i due anni dal tesseramento, e Santi, in quanto Under 21, è stato inserito in lista B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Bologna, un'Europa dolceamara. Rowe, Orso, Pobega: tris al Maccabi. Ma non basta per gli ottavi diretti. Agli spareggi con Brann o Zagabria
Il Bologna pensa di aver fatto abbastanza per passare agli ottavi di Europa League, ma alla fine non basta.
Europa League, giovedì prossimo contro il Salisburgo una gara cruciale per il percorso. Lista Uefa, a Casteldebole si riflette. Ipotesi 'ripescaggio' per Immobile
