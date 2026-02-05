Bologna ecco la lista Uefa per gli spareggi contro il Brann in Europa League | c’è una sorpresa

Questa mattina la lista ufficiale di Vincenzo Italiano per gli spareggi di Europa League. Il tecnico ha scelto i giocatori che scenderanno in campo contro il Brann, con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi. C’è una sorpresa tra i nomi.

Bologna, 5 febbraio 2026 - Vincenzo Italiano ha scelto i giocatori con cui affronterà il doppio spareggio contro il Brann per centrare un posto agli ottavi di Europa League. E la notizia è che, dall'elenco, manca Eivind Helland, il 20enne difensore norvegese acquistato per 6,5 milioni a gennaio proprio dai prossimi avversari. Non c'è Helland, mentre ci sono Sohm, l'altro arrivo del mercato invernale che prende il posto di Fabbian, e Dominguez, riabilitato in lista visto che Castro ha liberato un posto. Come? Per l'argentino sono scattati i due anni dal tesseramento, e Santi, in quanto Under 21, è stato inserito in lista B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

