In un bosco, due bambini ascoltano la loro maestra mentre parlano di matematica. I piccoli sono svegli e cercano di seguire, anche se non sanno ancora leggere. La maestra li incoraggia a essere bravi, ma si lamenta anche della presenza ingombrante delle madri durante le lezioni all’aperto. La scena suscita curiosità e qualche sorriso tra chi segue l’esperienza.

**Un’esperienza di insegnamento in un bosco, con un’insegnante e due bambini che parlano di matematica, ma che non sanno ancora leggere. Una scena apparentemente innocua, ma con un’ombra: la madre, che sembra una presenza troppo forte, eccessiva, quasi impossibile da ignorare.** A un’ora della mattina del 3 febbraio 2026, nel cuore della valle di Famiglia nel Bosco, in una piccola area aperta tra gli alberi, un’insegnante si impegna a dare una lezione di alfabeto a due bimbi. La sua voce è dolce, ma non riesce a nascondere la frustrazione. Il suo nome è Lidia Camilla Vallarolo. Ha due figli, e la sua classe è composta da bambini con disabilità intellettive, in un ambiente che non è né scuola né ospedale, ma un luogo dove la natura e la didattica si mescolano.🔗 Leggi su Ameve.eu

In un angolo di Chieti, tre piccoli cresciuti nel bosco e attualmente in casa famiglia sperano di tornare a casa per Natale.

