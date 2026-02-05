Bianca Balti condivide su Instagram la sua esperienza nella Giornata contro il cancro

Bianca Balti ha deciso di aprire il suo cuore su Instagram, condividendo la sua esperienza personale nella Giornata mondiale contro il cancro. La modella ha raccontato di aver affrontato momenti difficili, ma anche di aver trovato forza nel supporto dei suoi cari. La sua testimonianza ha toccato molti fan, che hanno commentato con affetto e gratitudine. Balti ha voluto così sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

**Bianca Balti, su Instagram, racconta la propria battaglia contro il cancro nella Giornata mondiale contro il cancro. La modella ha pubblicato una serie di foto e riflessioni sul suo viaggio personale con il tumore ovarico, emozionando i suoi follower con il racconto della sua esperienza.** Nel pieno della Giornata mondiale contro il cancro, celebrata ogni anno il 4 febbraio, **Bianca Balti ha condiviso un post su Instagram** con un messaggio intenso, che tocca i temi della malattia, del dolore, della paura e della resilienza. Il suo racconto, che include immagini e riflessioni personali, si apre su un'esperienza difficile, ma anche molto umana: il tumore ovarico che ha colpito la donna, nata nel 1985, nel 2024.

