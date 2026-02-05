Domenica sera il Sassuolo sfiderà l’Inter in una partita che promette emozioni. Berardi, ex nerazzurri, avverte i suoi avversari: ha già segnato molte volte contro l’Inter e spera di trovare la rete anche questa volta. In un’intervista a Sky Sport, il giocatore ha detto che non sarebbe male aggiungere un altro gol alla sua collezione contro la squadra di Milano. La partita si avvicina e il bomber del Sassuolo si prepara a dare il massimo.

Inter News 24 Berardi, intervistato a Sky Sport, ha parlato così in vista della delicata sfida di campionato contro l’Inter: le sue parole. Domenico Berardi è pronto a tornare protagonista e ha messo nel mirino la sfida delle 18:00 contro l’ Inter. Intervistato da Sky Sport, il capitano neroverde ha analizzato il momento di forma della squadra, reduce da un periodo complicato ma in netta ripresa dopo gli ultimi risultati positivi. La fiducia nel gruppo è alta, specialmente per la tenuta mentale mostrata nelle sfide più ostiche di questa stagione. « Quest’anno riusciamo a stare dentro la partita per tutti i novanta minuti e questo è un plus » ha dichiarato l’attaccante, sottolineando la crescita collettiva sotto pressione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Berardi avvisa l'Inter: «Ho fatto tanti gol contro nerazzurri, magari un'altra rete alla prossima giornata non sarebbe male…»

Domenico Berardi si prepara a tornare a sfidare l’Inter, la squadra contro cui ha segnato più gol nella sua carriera.

Domenico Berardi spera di segnare ancora contro l’Inter e di tornare presto in Nazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

