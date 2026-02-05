Berardi | Ho fatto tanti gol all’Inter | magari lo faccio anche domenica

Domenico Berardi si prepara a tornare a sfidare l’Inter, la squadra contro cui ha segnato più gol nella sua carriera. L’attaccante del Sassuolo ha detto che potrebbe mettere a segno un’altra rete già questa domenica. Dopo aver già fatto male ai nerazzurri in passato, Berardi si sente pronto e determinato a ripetersi. La partita si avvicina e il giocatore promette battaglia.

Berardi. Domenico Berardi torna a incrociare l’ Inter, una squadra contro la quale ha spesso lasciato il segno nel corso della sua carriera. In vista della sfida di domenica, il capitano del Sassuolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, condividendo sensazioni, ricordi e ambizioni personali in vista del match contro i nerazzurri. L’esterno offensivo neroverde non ha nascosto il feeling speciale con questa partita, ma ha preferito non sbilanciarsi: “ A me piace segnare contro tutte le squadre “. Un’affermazione semplice, ma che non cancella il fatto che sia proprio l’ Inter una delle avversarie contro cui Berardi ha prodotto più gol e assist, diventando negli anni una sorta di spauracchio ricorrente.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Berardi Inter

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, commenta la sfida della settima giornata di Champions League contro il Benfica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Berardi Inter

Argomenti discussi: Grosso: Berardi ci è mancato tanto, ce lo teniamo stretto! Muric e il gol di Kone…; Amundi Investment Institute: Alessia Berardi alla guida della macroeconomia globale; Il Sassuolo ritrova gol, vittoria e concretezza. Si rivedono in campo Berardi e Thorstvedt; Grosso: Berardi? Non so se giocherà dall'inizio. Nzola non l'ho ancora visto.

Sassuolo, Berardi: Ringrazierò a vita la famiglia Squinzi e Carnevali. Pronto ad aiutare l'ItaliaDomenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport in merito alla stagione dei neroverdi e in vista della gara contro l'Inter in programma. tuttomercatoweb.com

Berardi: Tanti gol all’Inter? Domenica li incontriamo e magari farne un altro…Domenico Berardi, capitano del Sassuolo, intervistato da Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida di domenica con l'Inter ... msn.com

Ci ha lasciati Mario Berardi, per tanti anni protagonista del calco riccionese, giocatore e poi allenatore anche a San Lorenzo. Una persona di cuore e con una passione smisurata per il calcio. Da tutta la nostra società un abbraccio grande ai figli Denis, Davide, facebook