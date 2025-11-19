Immobili confiscati alle mafie Nel maceratese sono 37

Libera contro le mafie raccoglie firme per trasformare i beni confiscati in spazi per le comunità. Nel maceratese sono 37 gli immobili che con il 2% del fondo unico di giustizia possono essere valorizzati per il futuro. Libera ha presentato la fotografia dei beni confiscati nella regione Marche: "oggi il denaro sequestrato e confiscato costituisce il Fondo unico di giustizia - si legge nel testo della petizione -. Chiediamo che una piccola parte di ciò che deriva da atti criminali possa essere reinvestita per cambiare volto ai beni confiscati e rigenerare i territori feriti dalla presenza mafiosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

