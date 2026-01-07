Bayern Monaco decisione presa per Gnabry | rinnova o no? L’ultimissima voce sul tedesco svela questo scenario

Il Bayern Monaco ha preso una decisione riguardo al futuro di Serge Gnabry. La società sta valutando se procedere con il rinnovo del contratto o meno, in un contesto di calciomercato in continuo movimento. Mentre i trasferimenti internazionali attirano l’attenzione, i bavaresi preferiscono mantenere stabilità e coerenza nel loro progetto sportivo. L’ultima voce svela gli scenari possibili per il giocatore tedesco e il club.

Bayern Monaco, è stata presa questa decisione sul rinnovo di Serge Gnabry. Quale sarà il futuro del gioiello dei tedeschi Mentre il calciomercato internazionale è scosso da trasferimenti milionari e cambi di casacca improvvisi, in Baviera si lavora nel segno della continuità e della solidità. Il Bayern Monaco è a un passo dal mettere nero

