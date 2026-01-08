La battaglia per l’eredità di Brigitte Bardot | il figlio e il marito contro il testamento reclamano una quota del patrimonio da 69,5 milioni lasciato tutto agli animali
In occasione dell’ultimo saluto a Brigitte Bardot a Saint-Tropez, emergono anche questioni legali legate al suo patrimonio. Il figlio e il marito contestano il testamento, chiedendo una quota dei 69,5 milioni di euro lasciati agli animali. La disputa evidenzia le tensioni familiari e apre un dibattito sulla gestione dell’eredità di una delle icone del cinema francese.
Nel giorno dell’ultimo saluto a Brigitte Bardot, celebrato a Saint-Tropez, si apre anche il fronte giudiziario sull’ eredità dell’attrice. Un patrimonio stimato in 69,5 milioni di euro, destinato in larghissima parte alla Fondation Brigitte Bardot, è ora al centro di due procedimenti distinti avviati dall’unico figlio Nicolas-Jacques Charrier e dall’ultimo marito Bernard d’Ormale, entrambi presenti ai funerali. Entrambi contestano, con motivazioni diverse, le disposizioni testamentarie lasciate dalla diva, scomparsa il 29 dicembre all’età di 91 anni. Secondo informazioni bancarie, il patrimonio complessivo di Bardot ammonterebbe a circa 69,5 milioni di euro, calcolati includendo rendimenti e valorizzazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
