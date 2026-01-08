La battaglia per l’eredità di Brigitte Bardot | il figlio e il marito contro il testamento reclamano una quota del patrimonio da 69,5 milioni lasciato tutto agli animali

In occasione dell’ultimo saluto a Brigitte Bardot a Saint-Tropez, emergono anche questioni legali legate al suo patrimonio. Il figlio e il marito contestano il testamento, chiedendo una quota dei 69,5 milioni di euro lasciati agli animali. La disputa evidenzia le tensioni familiari e apre un dibattito sulla gestione dell’eredità di una delle icone del cinema francese.

