Basket. La Polisportiva Galli vince l’ultima gara dell’anno Arezzo, 22 dicembre 2025 – La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha concluso il girone di andata con una vittoria a domicilio contro Basket Foxes Giussano, con il punteggio di 88-45. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, chiudendo l’incontro con un risultato che testimonia il buon momento. La stagione proseguirà con l’obiettivo di mantenere questa continuità di prestazioni.

Arezzo, 22 dicembre 2025 – La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno stravince sul parquet amico del Pala Galli, imponendosi addirittura 88-45 contro Basket Foxes Giussano nell'ultima gara del girone di andata. Prima metà della prima frazione equilibrata ma poi le valdarnesi, trascinate da Diakhoumpa, riescono ad allungare sensibilmente chiudendo sul 24-10. Nel secondo periodo si mantiene il tenore di superiorità della Polisportiva Galli che riesce ad incrementare a +16 il vantaggio sulle lombarde (37-21) grazie al canestro nel finale di Oliveira. Dopo l'intervallo lungo qualcosa cambia, ma sfortunatamente per Giussano sono le marce delle padrone di casa che iniziano a macinare punti su punti e a dominare in lungo e in largo, chiudendo anzitempo il match con un tonante 64-28.

