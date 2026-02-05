Il Comune di Bari ha bandito un nuovo appalto per la manutenzione delle aree gioco. In questi giorni, hanno iniziato i lavori di riparazione e miglioramento delle attrezzature danneggiate dal tempo e dai vandali. L’obiettivo è rendere più sicure e più funzionali le zone dedicate ai bambini, intervenendo su arredi urbani e giochi sportivi. La cifra dell’accordo triennale è stata già assegnata, e ora si procede con gli interventi.

L'assessore Scaramuzzi: "Resta massimo il nostro impegno a dotare la città di nuovi spazi di socializzazione a disposizione della collettività" Il Comune di Bari ha aggiudicato l'accordo triennale per i lavori riguardanti fornitura e posa d'opera con cui migliorare arredi urbani e attrezzature ludiche o sportive. Il bando è stato vinto da Prodon Impianti Tecnologici srl, per un importo a base di gara pari a 289.170 euro. L’accordo quadro, valido fino al 2027, consentirà interventi “a chiamata” di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la messa in sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree urbane di pubblica fruizione.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bari Aree Giochi

Recenti atti di vandalismo hanno interessato il circolo Primo Maggio, situato nella zona Pista.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bari Aree Giochi

Argomenti discussi: Bari, parchi e aree giochi con interventi a chiamata: c'è l'accordo quadro 2025–2027; Bari, nuove aree giochi e parchi più sicuri in diversi quartieri della città; Aree giochi a Bari, assegnato bando per la manutenzione: interventi per danni del tempo e dei vandali; Bari città più vivibile: aggiudicato l’accordo triennale per arredo urbano e aree giochi.

