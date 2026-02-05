Nel cuore di Brera, il Bar Brera si trasforma per tutto febbraio in un rifugio di montagna. Il locale propone un menù speciale ispirato alle Alpi, con piatti che ricordano le cime innevate e le atmosfere di alta quota. I clienti trovano un angolo di neve e neve senza dover uscire da piazza della Scala, mentre si avvicinano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Nel cuore di Brera, tra botteghe d’arte e vicoli acciottolati, si respira già aria di montagna. Il Bar Brera si trasforma per tutto febbraio in un rifugio d’alta quota, dove l’attesa per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si fa sentire attraverso sapori che raccontano le Alpi senza allontanarsi da piazza della Scala. Lo storico locale di via Brera 23 propone un’esperienza gastronomica che sfida la frenesia metropolitana: panini gourmet, taglieri generosi di salumi e formaggi stagionati, primi piatti che recuperano la robustezza dei sapori d’alta quota. Anche la pizza abbandona la sua veste urbana per accogliere ingredienti che evocano boschi e malghe, offrendo quella pausa calorosa che solo una baita saprebbe regalare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Bar Brera omaggia le Olimpiadi 2026 con un menù ispirato alla montagna

Questa sera, il comitato olimpico ha scelto di cenare a Brera, dove il menù ha mescolato piatti della tradizione e innovazione.

