Dal risotto alla milanese alla michetta dessert | il menù della cena per il comitato olimpico a Brera

Questa sera, il comitato olimpico ha scelto di cenare a Brera, dove il menù ha mescolato piatti della tradizione e innovazione. Tra risotto alla milanese e michetta dessert, gli ospiti hanno potuto assaporare i sapori autentici di Milano, in un’atmosfera che celebra anche la città e il suo legame con le Olimpiadi invernali.

Non solo sport. Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina animano la città di eventi istituzionali, occasioni ufficiali in cui, anche attraverso la tradizione culinaria, si presenta l'identità milanese. Ed è stata questa l'occasione che si è presentata anche durante la cena per l'executive board del Comitato olimpico internazionale. A fare da cornice alla tavolata di autorità e istituzioni, a partire dalla presidente del comitato olimpico, Kirsty Coventry, è stata la Pinacoteca di Brera, uno dei luoghi iconici della cultura in città. Tra le istituzioni e gli invitati anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Beppe Sala, il presidente del Coni Giovanni Malagò.

