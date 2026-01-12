Bando EuReCa Turismo 2026 oltre 11 milioni per le imprese | opportunità anche per il Parmense

La Regione Emilia-Romagna ha aperto il Bando EuReCa Turismo 2026, dedicato alle imprese del settore turistico-ricettivo. Con oltre 11 milioni di euro disponibili, il bando offre opportunità di finanziamento per sostenere gli investimenti delle aziende del Parmense e di tutta la regione. Una misura volta a rafforzare il comparto e a promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo locale.

La Regione Emilia-Romagna lancia il Bando EuReCa Turismo 2026, una nuova misura a sostegno degli investimenti delle imprese turistico-ricettive, mettendo a disposizione oltre 11 milioni di euro di risorse regionali. Un’opportunità che interessa da vicino anche il territorio parmense, in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Welfare, a gennaio il bando “Vita e Opportunità”: oltre 370 milioni per le persone disabili Leggi anche: Riduzione rifiuti, Montuoro: "Proroga al 15 gennaio 2026 per il bando da oltre 11 milioni" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Invito Regione: Turismo. Riqualificazione delle strutture ricettive, approvati i criteri di partecipazione al nuovo bando EuReCa. Lunedì 12 gennaio a Bologna, la presentazione con il vicepresidente Colla e l’assessora Frisoni; Emilia-Romagna, in arrivo fondi per le strutture ricettive. Riqualificazione delle strutture ricettive, al via il nuovo bando EuReCa da 11 milioni di euro - Rafforzare la qualità dell’offerta turistica regionale, sostenendo investimenti utili a innovare e a rendere più competitive le strutture ricettive dell’Emilia- sassuolo2000.it Emilia-Romagna, pronto pacchetto di risorse per la promozione del territorio in Italia e all’estero Tra i principali interventi del prossimo anno, gli 11 milioni di euro del bando Eureca e i 18,4 milioni per le attività di Apt e Destinazioni Turistiche... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.