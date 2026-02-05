Banconote nascoste in città | Cash Catch Italy sbarca a Latina Ed è subito caccia al tesoro

A Latina, la caccia al tesoro con le banconote nascoste torna a far parlare di sé. Dopo aver toccato altre città italiane, l’evento di Instagram ha coinvolto quasi mezzo milione di follower, portando entusiasmo tra i giovani. La città si anima con i partecipanti che cercano tra vicoli e piazze, pronti a scoprire i premi nascosti e a vivere il brivido della caccia.

Cash Catch Italy sbarca a Latina; la caccia al tesoro su Instagram che coinvolge quasi mezzo milione di follower e che, dopo tappe in altre città italiane, negli ultimi giorni ha acceso curiosità ed entusiasmo anche nel capoluogo, coinvolgendo numerosi giovani. Come funziona la sfida: un video, un indizio visivo e una banconota nascosta. Come riportato dal collega Bruni Fabbri su ilcaffe.tv, il meccanismo è diretto: la pagina ufficiale pubblica un breve filmato senza indicazioni esplicite, mostrando scorci urbani e dettagli. Da quel momento l'obiettivo diventa individuare il punto esatto e recuperare la banconota nascosta, indicata come variabile tra 20 e 100 euro.

