Referendum Giustizia separazione delle carriere | da Catania una voce a favore del Sì
Si è svolta nel pomeriggio di ieri a Catania la conferenza stampa promossa dalle Camere Penali del Distretto etneo dedicata al tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e alle ragioni del "Sì" in vista del prossimo referendum sulla Giustizia. All’incontro hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Referendum riforma della giustizia, costituito a Bari il comitato «Giusto dire no» - News Vai su X
Sondaggio SWG – Referendum Giustizia ? i Sì alla riforma mantengono un deciso vantaggio sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-swg-referendum-giustizia-novembre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Referendum riforma della Giustizia, il procuratore Rossi: "Non indebolire la magistratura" - Le parole a margine della presentazione del Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere ... Si legge su baritoday.it
ITALIA - Referendum - Entro la primavera del 2026 è atteso un referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, che prevede la separazione delle ... ilsole24ore.com scrive
Separazione carriere, Tajani: "Referendum non è sul Governo, cittadini votino su giustizia giusta" - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025"Il referendum ... Segnala affaritaliani.it
Separazione delle carriere, Nordio: referendum nella prima metà di marzo - (askanews) – Il referendum confermativo sulla riforma costituzinale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, due Csm e l’alta corte disciplinare si dovrebbe tenere “nell ... Secondo askanews.it
Referendum giustizia: '129 piazze per il Sì': avvocati penalisti in piazza per spiegare la riforma - Nel 2017 l’Ucpi era scesa in piazza per raccogliere oltre 72mila firme a sostegno di una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare ... Secondo telenord.it
Separazione carriere, fronte accademico diviso: 41 prof di Procedura penale contro la Riforma, il documento - "Solo un approccio scientifico ai temi toccati dalla riforma costituzionale può contribuire a stemperare le forti contrapposizioni" ... Scrive blitzquotidiano.it