’Back in Ibiza’ il mito Un libro e una festa per l’isola della libertà

L’isola di Ibiza torna a essere protagonista con un nuovo libro e una festa dedicata. Un modo per rivivere il mito di un luogo che ha segnato generazioni di hippie, rockstar e giovani in cerca di libertà. Tra calette segrete e discoteche famose, Ibiza resta un simbolo di musica, divertimento e spensieratezza.

È stata l’isola degli hippie e delle celebrità, delle feste nelle calette nascoste e delle discoteche esclusive, delle rockstar come Freddie Mercury e George Michael che qui girò il primo video degli Wham e degli adolescenti che arrivano con i charter e alloggiano ammassati in una stanza pur di godere della sua vita notturna. Ibiza ha molti aspetti affascinanti, ma è durante la notte che esprime la sua vera essenza. Una identità alla quale il fotografo inglese Dean Chalkley ha dedicato il libro ‘Back in Ibiza 1998-2003’, che presenterà, all’interno di Art City sabato alle 19 da Semm Music Store a Bologna (via Oberdan 24 F). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

BACK IN IBIZA x ARTCITY WHITE NIGHT / PARTY & PHOTO EXHIBITION facebook