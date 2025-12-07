Un momento bello, di pensieri e ricordi, di speranze e di battaglie vive. È la festa di Matigusta, la steakhouse pluripremiata di Marina di Altidona che nei giorni scorsi ha vissuto la presentazione del libro della titolare, Matilde Tidei. Scritto con il giornalista Michele Ruschioni, a ripercorrere la vita di una ragazza nata a Force, diventata macellaio per passione e per talento, arrivata oggi ad essere una imprenditrice di successo. In tanti hanno condiviso il pomeriggio, con un aperitivo curato nei minimi dettagli com’è nello stile di Matilde, da poco tornata da Madrid, in Spagna, dove ha visitato un allevamento per valutare sempre nuove forniture di carne, rigorosamente di assoluta qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una festa al Matigusta per il libro della titolare