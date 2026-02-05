Autofficina con auto rubate | scatta il sequestro nei guai il titolare

I carabinieri di Bellizzi hanno sequestrato un’autofficina dopo aver trovato tre auto di grossa cilindrata rubate nel napoletano. Il titolare è stato messo sotto inchiesta, mentre le auto sono state sequestrate. Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale e hanno scoperto i veicoli nascosti all’interno. Ora si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini.

Sequestrata, dai carabinieri, una autofficina a Bellizzi: sono state trovate, infatti, tre auto di grossa cilindrata rubate nel napoletano. I veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. I militari, inoltre, hanno scovato diverse parti di vetture e batterie esauste senza.

